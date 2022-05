Scudetto | Pavarese | “Il Milan ha avuto i meriti di battere Inter e Napoli Gli azzurri lo hanno buttato…”

(Di lunedì 23 maggio 2022)– A “Senza Filtri”, programma televisivo ideato da Luca Cerchione e condotto da Paolo Bargiggia in onda su Foto Ema Live (92 dgtv Campania), èvenuto Luigi, ex direttore sportivo del. “? Campionato altalenante, le tre contendenti allodimostrato di soffrire dell’altezza della classifica, ilhail merito dil’ed il. Questo già dovrebbe bastare per consegnargli idella vittoria. Glilobuttato. sarebbe bastato fare ilad Empoli e contro la Roma, quantomeno per giocarsi lo ...

... martedì 10 maggio, nel giorno dell'anniversario dello storico primo, al Cinema ... Ciro Caruso, Gigie Rosario Rivellino, con interviste curate dal giornalista Michele Pisani. Oltre ...... nel giorno dell'anniversario dello storico primo, al cinema Modernissimo di Napoli, in ... Ciro Caruso , Gigie Rosario Rivellino , con interviste curate dal giornalista Michele ... Pavarese: «Scudetto È una gran bella lotta» “Il Milan sta meritando e merita la vittoria dello Scudetto, non tanto per quanto fatto quest’anno ma più che altro per la programmazione societaria. I rossoneri sono cresciuti costantemente, si sono ...Sul Napoli attuale e lo scudetto: "Quest'anno è stata l'occasione più grande ... lui aveva una marcia in più. Poi c'erano Marino e Pavarese, dirigenti di altissimo livello. Se fossi De Laurentiis ...