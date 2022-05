Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli durante i festeggiamenti: “È l’unica che ho” (Di lunedì 23 maggio 2022) “Mi hanno strappato la medaglia nelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, è l’unica che ho“. durante i festeggiamenti del Milan per la conquista del 19esimo Scudetto, l’entusiasmo del tecnico rossonero Stefano Pioli – che poco prima del triplice fischio finale ballava sulle note di “Pioli is on fire” – è stato fiaccato dal furto del simbolo della vittoria, un importante riconoscimento materiale e simbolico per l’allenatore, al primo Scudetto della sua carriera arrivato dopo l’ultima partita contro il Sassuolo e a 16 anni dal suo esordio in serie A. A tranquillizzare Pioli ci ha pensato la Lega della Serie A, che in tweet gli ha promesso il conferimento di una nuova medaglia. Ehi ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Mi hanno strappato lanelle celebrazioni: se potete fare un appello vi ringrazio, èche ho“.delper la conquista del 19esimo, l’entusiasmo del tecnico rossonero Stefano– che poco prima del triplice fischio finale ballava sulle note di “is on fire” – è stato fiaccato dal furto del simbolo della vittoria, un importante riconoscimento materiale e simbolico per l’allenatore, al primodella sua carriera arrivato dopo l’ultima partita contro il Sassuolo e a 16 anni dal suo esordio in serie A. A tranquillizzareci ha pensato la Lega della Serie A, che in tweet gli ha promesso il conferimento di una nuova. Ehi ...

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - MilanSpazio : Scudetto Milan, Scaroni entusiasta: “Lo abbiamo meritato” - SimoNoveOtto : RT @atta1908: Perché il Milan FA CAGARE Indipendentemente dallo scudetto -