Scudetto Milan, Galliani: «Ho guardato la partita con Berlusconi. Ora un altro obiettivo» (Di lunedì 23 maggio 2022) Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha parlato dello Scudetto dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Adriano Galliani, ex dirigente del Milan, ha parlato dello Scudetto dei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Ho guardato la partita assieme a Berlusconi, come fatto in passato per i 29 trofei conquistati con il Milan. Il cuore resta rossonero e sono molto felice del traguardo. Applauso a tutti e a Ibra che c’era anche allora. Milan passato? Non ho mai amato i paragoni e non li farò nemmeno stavolta. Godiamoci questo trionfo e recuperiamo l’Inter a 19 titoli, dobbiamo raggiungere la seconda stella prima di loro». L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Adriano, ex dirigente del, ha parlato dellodei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport Adriano, ex dirigente del, ha parlato dellodei rossoneri ai microfoni de La Gazzetta dello Sport. Le sue dichiarazioni: PAROLE – «Holaassieme a, come fatto in passato per i 29 trofei conquistati con il. Il cuore resta rossonero e sono molto felice del traguardo. Applauso a tutti e a Ibra che c’era anche allora.passato? Non ho mai amato i paragoni e non li farò nemmeno stavolta. Godiamoci questo trionfo e recuperiamo l’Inter a 19 titoli, dobbiamo raggiungere la seconda stella prima di loro». L'articolo proviene da ...

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - ZlatanSs89 : RT @_Alessio_1899: L'unico Milan senza scudetto quest'anno a Milano.... #spiaze #SempreMilan #ForzaMilan - Kolino86985297 : @FBiasin Una seria opposizione alla mancata vittoria a tavolino con il Bologna. Far notare la FARSA delle ultime av… -