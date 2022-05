Scudetto al Milan, Pioli balla scatenato davanti ai tifosi | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefano Pioli ha vinto il primo Scudetto della sua carriera. Ecco, nella notte, come ha ballato, scatenato, dinanzi ai tifosi a 'Casa Milan'. Ce lo gustiamo, dunque, in questo VIDEO della redazione di 'GazzettaTV': allora davvero 'Pioli is on fire'! Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Stefanoha vinto il primodella sua carriera. Ecco, nella notte, come hato,, dinanzi aia 'Casa'. Ce lo gustiamo, dunque, in questodella redazione di 'GazzettaTV': allora davvero 'is on fire'!

Advertising

repubblica : Scudetto Milan, rubata la medaglia di Pioli: 'Restituitemela, è l'unica che ho' [dal nostro inviato Enrico Currò] - DAZN_IT : 5 ottobre 2021 - Ibrahimovic alle Iene: 'Chi vince lo scudetto? In che squadra gioca Zlatan, il Milan? E allora il… - acmilan : The match report of our championship match, don't miss it ?? - clarence_von : RT @AntoVitiello: Il tatuaggio di mister #Pioli 19 ?????? #milan #Scudetto - Paolo85834406 : È il primo scudetto che vinciamo senza di lui, per quello è così bello. Ha venduto Ibra perché era diventato 'pover… -