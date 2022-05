Scaroni “Tutto il Milan ha lavorato nella stessa direzione”

Leggi su iltempo

(Di lunedì 23 maggio 2022) ROMA (ITALPRESS) – Il giorno dopo il trionfo ha un sapore ancora più dolce. “E' stata una giornata favolosa, mi sono divertito tantissimo: ho vissuto emozioni grandissime che mio hanno ripagato dell'ansia che ho quando gioca il”. Ai microfoni di Radio Anch'io Sport, su Rai Radio 1, il presidente del, Paolo, ammette di non aver ancora smaltito i postumi della vittoria dei rossoneri a Reggio Emilia contro il Sassuolo, tre punti che hanno dato il via alla festa per lo scudetto, strappato dalle maglie dei ‘cuginì dell'Inter. Un percorso partito nel dicembre 2019, con lo 0-5 subito dall'Atalanta: “C'ero ed è stato un giorno amarissimo. Si immaginava l'esonero di Pioli ma per fortuna abbiamo deciso il contrario ed è partito il periodo virtuoso che ci ha portato allo scudetto e ad avere i conti sempre più a posto”. Il ...