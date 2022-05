Scaroni: “Milan, Pioli uomo-copertina. Ibrahimovic è stato buon profeta” (Di lunedì 23 maggio 2022) Paolo Scaroni, Presidente del Milan, ha parlato a 'Radio Rai' all'indomani della vittoria del 19° Scudetto dei rossoneri di Stefano Pioli Leggi su pianetamilan (Di lunedì 23 maggio 2022) Paolo, Presidente del, ha parlato a 'Radio Rai' all'indomani della vittoria del 19° Scudetto dei rossoneri di Stefano

Advertising

acmilan : ??? Paolo Scaroni: “Il Milan ha scritto un nuovo capitolo della sua illustre storia, qualcosa di incoraggiante per i… - DJAlitalia : Scaroni: 'Lo stadio va bene anche da 50-55.000 posti, oggi non se ne costruiscono di più grandi.' Ecco, la resa all… - LaNotifica : Scaroni “Tutto il Milan ha lavorato nella stessa direzione” - Radio1Rai : #SerieA #Scudetto 'È stata una giornata favolosa per il #Milan. La chiave del successo? Un gruppo unito e vincente'… - fradettofanpage : RT @theMilanZone_: ??#Scaroni: 'Siamo in una fase in cui potrebbe cambiare la proprietà Milan. Ho l'impressione che RedBird abbia fatto pass… -