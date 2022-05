Scambio di prigionieri Russia-Ucraina, il Cremlino: «Con Medvedchuk è quasi impossibile». Ma sui soldati della Azovstal la trattativa è aperta (Di lunedì 23 maggio 2022) Uno Scambio di prigionieri tra i soldati ucraini prigionieri dell’esercito russo dopo la resa dell’acciaieria Azovstal sarebbe ancora un’ipotesi aperta, ma «quasi impossibile» se la trattativa coinvolge anche l’oligarca filo-russo Viktor Medvedchuk. Dal Cremlino è il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko, citato da Tass, a tenere viva la speranza che i combattenti che hanno resistito per tre mesi nell’impianto di Mariupol non siano destinati a un eventuale tribunale russo, come paventato nei giorni scorsi dai leader separatisti del Donbass. «Credo che tutto ciò che non contraddica il buon senso sia possibile», ha detto Rudenko, seppur non prendendosi la responsabilità di esprimere una posizione ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022) Unoditra iucrainidell’esercito russo dopo la resa dell’acciaieriasarebbe ancora un’ipotesi, ma «» se lacoinvolge anche l’oligarca filo-russo Viktor. Dalè il viceministro degli Esteri Andrei Rudenko, citato da Tass, a tenere viva la speranza che i combattenti che hanno resistito per tre mesi nell’impianto di Mariupol non siano destinati a un eventuale tribunale russo, come paventato nei giorni scorsi dai leader separatisti del Donbass. «Credo che tutto ciò che non contraddica il buon senso sia possibile», ha detto Rudenko, seppur non prendendosi la responsabilità di esprimere una posizione ...

