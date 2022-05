Scaletta Vasco Rossi a Milano e ultimi biglietti per Ippodromo SNAI San Siro Trenno

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 23 maggio 2022) Dopo l’apertura del tour a Trento, con 120.000 persone presenti, perè giunto il momento della seconda tappa della tournée 2022.il 24 maggio si esibirà in concerto all’e sono disponibili in prevendita glissimiper partecipare. Ladi, come quella di Trento, include tutti i suoi maggiori successi per consentire ai fan di ripercorrere la carriera del Blasco dagli esordi ai brani più recenti. Di seguito tutti i dettagli.per...