Sassuolo, Magnanelli: "Tutto straordinario, adesso Squinzi…"

Sassuolo, Magnanelli- Ormai l'ex centrocampista Neroverde Magnanelli nella sua ultima partita con il Sassuolo nel trionfo del Milan ha rilasciato dichiarazioni. 

LE SUE PAROLE "Sensazioni bellissime. È stato un viaggio bellissimo, piene di soddisfazioni, con delle insidie ma le abbiamo superate, abbiamo costruito qualcosa di solido che può durare negli anni e lasciare con il Sassuolo a questi livelli è una grande soddisfazione". 

Qual è il ricordo più bello? "Ogni anno è stato particolare, per fortuna con tante vittorie e successi, convidisi con la società con ambizioni e voglia di crescere. È stato un percorso molto bello che non avrei mai immaginato quando sono arrivato a Sassuolo e ovviamente i ricordi positivi sono tantissimi, ogni anno aveva dentro di sé tante cose belle".

