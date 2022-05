"Sapete cosa ha fatto sua moglie?". Parla l'ucraina del triangolo amoroso: la frase che ribalta tutto (Di lunedì 23 maggio 2022) Ci sono sempre nuovi risvolti nella vicenda di Sofiia Karkadym, 22nne ucraina rifugiata in Inghilterra dalla famiglia Garnett. La ragazza è ora la nuova amante di Tony, marito di Lorna. L'uomo dopo dieci giorni di convivenza con la ragazza ha deciso di scappare insieme a lei, abbandonando la moglie e i figli a casa. Arrivano ora dal The Sun le dichiarazioni della 22enne che si difende dalle accuse della moglie Lorna. Tony, 29enne guardia di sicurezza di Bradford nel West Yorkshire, si era offerto di accogliere in casa Sofiia dopo che quest'ultima si era iscritta al programma del governo del Regno Unito per aiutare i profughi ucraini. Non ricevendo risposta la ragazza aveva anche lanciato un appello sui social. Ecco allora che l'uomo si è offerto di aiutarla. Dopo dieci giorni il patatrac. Lorna è rimasta a casa da sola con i due ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) Ci sono sempre nuovi risvolti nella vicenda di Sofiia Karkadym, 22nnerifugiata in Inghilterra dalla famiglia Garnett. La ragazza è ora la nuova amante di Tony, marito di Lorna. L'uomo dopo dieci giorni di convivenza con la ragazza ha deciso di scappare insieme a lei, abbandonando lae i figli a casa. Arrivano ora dal The Sun le dichiarazioni della 22enne che si difende dalle accuse dellaLorna. Tony, 29enne guardia di sicurezza di Bradford nel West Yorkshire, si era offerto di accogliere in casa Sofiia dopo che quest'ultima si era iscritta al programma del governo del Regno Unito per aiutare i profughi ucraini. Non ricevendo risposta la ragazza aveva anche lanciato un appello sui social. Ecco allora che l'uomo si è offerto di aiutarla. Dopo dieci giorni il patatrac. Lorna è rimasta a casa da sola con i due ...

