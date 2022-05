Sanzioni Russia | Putin | “Nonostante difficoltà economia resiste”

(Di lunedì 23 maggio 2022) (Adnkronos) – “L’russa stando all’impatto delle, malgrado tutte le”, ha affermato Vladimir, incontrando Aleksandr Lukaehsnko a Sochi, citando “tutti i principali indicatori macroeconomici”. La situazione richiede un impegno speciale da parte delle autorità russe, ma in generale questi sforzi hanno effetti positivi, ha aggiunto. “La transizione di Mosca verso pagamenti in rubli di alcuni prodotti esportati, a partire dal gas, contribuisce – ha detto ancor– a rafforzare la moneta russa, e questo non avviene a scapito dei nostri partner”. “Laadempie a tutti i suoi obblighi”, ha sottolineato. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

Si guarda anche all'impatto della guerra in Ucraina e dellealla, mentre prosegue la corsa delle materie prime ad accezione del gas che ha registrato un minimo a 83 euro al Mwh in ...Il presidente è poi tornato a chiedere 'massime' contro la. Serve un 'embargo completo sul petrolio, che 'tutte le banche russe siano escluse dai sistemi globali e che non ci sia ... Back in the USSR. Le sanzioni occidentali costringono la Russia di Putin a tornare indietro di trent’anni Zelensky, in collegamento al World Economic Forum di Davos, ha chiesto che vengano creati dei corridoi per permettere l'export del grano.(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "L'economia russa resiste abbastanza bene al colpo di sanzioni". Lo ha detto il presidente russo Vladimir Putin nella conferenza stampa a Sochi con il presidente Aleksander ...