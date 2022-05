Santobono-Pausilipon, un torneo di calcio della Municipale di Napoli per raccogliere fondi (Di lunedì 23 maggio 2022) Domani, martedì 24 maggio, al Centro Sportivo “El Madrigal” di Volla, in provincia di Napoli, si terrà la finale del torneo a sei squadre, promosso dall’associazione “Vi tutela” ed i proventi, ricavati dai contributi dei partecipanti appartenenti al corpo della Polizia Municipale di Napoli, saranno devoluti all’Ospedale Santobono-Pausilipon. Il torneo “intersezionale” di calcio a sei ha visto una cospicua presenza di agenti della Municipale di Napoli che, in nome del senso di aggregazione e di unione che caratterizza da sempre il corpo dei vigili del capoluogo campano, ha scelto i valori dello sport per promuovere un momento di grande beneficenza. “L’idea di plasmare un ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 23 maggio 2022) Domani, martedì 24 maggio, al Centro Sportivo “El Madrigal” di Volla, in provincia di, si terrà la finale dela sei squadre, promosso dall’associazione “Vi tutela” ed i proventi, ricavati dai contributi dei partecipanti appartenenti al corpoPoliziadi, saranno devoluti all’Ospedale. Il“intersezionale” dia sei ha visto una cospicua presenza di agentidiche, in nome del senso di aggregazione e di unione che caratterizza da sempre il corpo dei vigili del capoluogo campano, ha scelto i valori dello sport per promuovere un momento di grande beneficenza. “L’idea di plasmare un ...

