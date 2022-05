Santanchè che vuole fare la morale un disoccupato di 47 anni perché prende il Reddito di cittadinanza | VIDEO (Di lunedì 23 maggio 2022) “Non conosco la storia del signore”, ma “farà sicuramente qualche lavoro in nero”. Due concetti espressi nel giro di pochi secondi da Daniela Santanchè che domenica sera, ospite di Massimo Giletti a “Non è L’Arena”, ha voluto fare la morale a un uomo di 47enne – disoccupato – che percepisce il Reddito di cittadinanza. Accuse mosse senza essere a conoscenza – come dichiarato dalla stessa senatrice di Fratelli d’Italia – della vita di quel padre di famiglia. Santanchè fa la morale a disoccupato con Reddito di cittadinanza Nel corso della discussione e del botta e risposta tra Daniela Santanchè e Daniele Aversa – il disoccupato percettore del Reddito di ... Leggi su nextquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) “Non conosco la storia del signore”, ma “farà sicuramente qualche lavoro in nero”. Due concetti espressi nel giro di pochi secondi da Danielache domenica sera, ospite di Massimo Giletti a “Non è L’Arena”, ha volutolaa un uomo di 47enne –– che percepisce ildi. Accuse mosse senza essere a conoscenza – come dichiarato dalla stessa senatrice di Fratelli d’Italia – della vita di quel padre di famiglia.fa lacondiNel corso della discussione e del botta e risposta tra Danielae Daniele Aversa – ilpercettore deldi ...

