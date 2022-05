Sanità senza Speranza: entro il 2024 in Italia 40mila medici specialisti in meno. Ed è allarme carenza posti letto (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag – Ci avrà insegnato qualcosa il Covid? Di sicuro non al governo e in particolare al ministro Speranza, perché in Italia si continua a investire poco e male nella Sanità, a tal punto che siamo di nuovo alle prese con una spaventosa carenza di medici e posti letto negli ospedali. Prova ne siano gli ultimi, inquietanti, dati al riguardo. Nel 91,7% degli ospedali Italiani c’è carenza di personale, nel 70,8% mancano posti letto e nel 75% vi sono difficoltà organizzative. Come se non bastasse, sussistono ancora forti problematicità nel conciliare percorsi dei pazienti Covid con quelli non Covid. E’ quanto emerso da un’indagine della Fadoi, la Federazione dei medici internisti ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag – Ci avrà insegnato qualcosa il Covid? Di sicuro non al governo e in particolare al ministro, perché insi continua a investire poco e male nella, a tal punto che siamo di nuovo alle prese con una spaventosadinegli ospedali. Prova ne siano gli ultimi, inquietanti, dati al riguardo. Nel 91,7% degli ospedalini c’èdi personale, nel 70,8% mancanoe nel 75% vi sono difficoltà organizzative. Come se non bastasse, sussistono ancora forti problematicità nel conciliare percorsi dei pazienti Covid con quelli non Covid. E’ quanto emerso da un’indagine della Fadoi, la Federazione deiinternisti ...

