(Di lunedì 23 maggio 2022) Matteoha unito tutti ie li ha catechizzati. Un appello a scendere in campo in prima persona in vista del doppio appuntamento elettorale del 12 giugno. Matteoha riunito il ...

Advertising

CaressaGiovanni : RT @globalistIT: - jadarf1 : RT @globalistIT: - globalistIT : -

Globalist.it

Per quanto riguarda la giustizia,ha chiesto al partito una 'mobilitazione generale'. 'Ad oggi si ipotizzano fra i 15 e i 20 milioni di italiani che voteranno il 12 giugno. Sono tanti ma non ...... che ha invitato Matteoa farsi gli affari propri. Le ultime prese di posizione pro - Putin del Cavaliere non piacciono a Gelmini e a tanti altri in Fi, ma il leader leghista: "Prima ... Salvini incalza i suoi: “Metteteci la faccia su referendum e amministrative” Per quanto riguarda la giustizia, Salvini ha chiesto al partito una “mobilitazione generale”. Middle placement Mobile “Ad oggi si ipotizzano fra i 15 e i 20 milioni di italiani che voteranno il 12 ...Guido Crosetto ex sottosegretario vicino a Fratelli d'Italia: "Se a violare i confini sono i carri armati di Putin allora..." ...