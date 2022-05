Salvini corre in difesa di Berlusconi. Il leader leghista contro Gelmini: lite nel centrodestra (Di lunedì 23 maggio 2022) È sempre più saldo il rapporto tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi. Ormai va oltre la politica. Il leader leghista parla di «affetto» e di «amicizia», viene invitato alla festa di fidanzamento tra il Cav Marta Fascina (con tanto di endorsement sulla leadership che ha mandato in fibrillazione tanto Forza Italia quanto Fratelli d'Italia) e contraccambia telefonandogli per complimentarsi dopo la convention napoletana di FI. Una vicinanza politica tanto forte da autorizzare Salvini a entrare a gamba tesa nel dibattito interno a FI per difendere l'ex premier dagli attacchi di Mariastella Gelmini. «Con tutto il rispetto - dice il segretario del Carroccio intervenendo ieri alla scuola di formazione politica della Lega Silvio Berlusconi è Silvio ... Leggi su iltempo (Di lunedì 23 maggio 2022) È sempre più saldo il rapporto tra Matteoe Silvio. Ormai va oltre la politica. Ilparla di «affetto» e di «amicizia», viene invitato alla festa di fidanzamento tra il Cav Marta Fascina (con tanto di endorsement sullaship che ha mandato in fibrillazione tanto Forza Italia quanto Fratelli d'Italia) e contraccambia telefonandogli per complimentarsi dopo la convention napoletana di FI. Una vicinanza politica tanto forte da autorizzarea entrare a gamba tesa nel dibattito interno a FI per difendere l'ex premier dagli attacchi di Mariastella. «Con tutto il rispetto - dice il segretario del Carroccio intervenendo ieri alla scuola di formazione politica della Lega Silvioè Silvio ...

