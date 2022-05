Salvezza Salernitana, sindaco: “Subito al lavoro con società“ (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La nostra comunità ha vissuto una serata storica nel segno della passione granata. Grazie alla Salernitana che ha conquistato un traguardo meritatissimo con una rimonta formidabile”. Non nasconde la sua gioia il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli che questa mattina, a margine di una conferenza stampa, ha voluto ringraziare anche quanti si sono spesi per garantire lo svolgimento sereno e sicuro dell’evento. Il sindaco Vincenzo Napoli si è anche già detto pronto a continuare la collaborazione con la Salernitana per impianti e logistica, iniziative sociali, promozione sportiva. “Vogliamo costruire insieme un futuro sempre più vincente perchè il meglio deve ancora venire”. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoSalerno – “La nostra comunità ha vissuto una serata storica nel segno della passione granata. Grazie allache ha conquistato un traguardo meritatissimo con una rimonta formidabile”. Non nasconde la sua gioia il primo cittadino di Salerno Vincenzo Napoli che questa mattina, a margine di una conferenza stampa, ha voluto ringraziare anche quanti si sono spesi per garantire lo svolgimento sereno e sicuro dell’evento. IlVincenzo Napoli si è anche già detto pronto a continuare la collaborazione con laper impianti e logistica, iniziative sociali, promozione sportiva. “Vogliamo costruire insieme un futuro sempre più vincente perchè il meglio deve ancora venire”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

