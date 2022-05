Salernitana | telefoni in panchina per seguire il Cagliari

Advertising

Nel secondo tempo di- Udinese 0 - 4, l'attenzione dei calciatori granata in panchina era tutta sul risultato di Venezia - Cagliari, che è stata seguita sugli smartphone. Lo 0 - 0 del Penzo ha garantito alla ......all'Arechi strapieno nell'ultima mezz'ora con tutti in campo e sugli spalti a guardare sui... Ora la festa per lo scampato pericolo, da domani testa al futuro, L'allenatore della... Salernitana sconfitta ma salva grazie al Venezia che ferma il Cagliari. Clamoroso all'Arechi: la Salernitana viene travolta dall'Udinese (0-4) ma al novantesimo può far festa per il pari tra Venezia e Cagliari (0-0) ...Aveva un solo risultato a disposizione e non l'ha centrato. Il Cagliari pareggia a Venezia e retrocede in serie B. La gara del Penzo è amara per i sardi, che dalla laguna tornano a casa con un punto, ...