Salernitana su Cavani: la conferma dell'avvocato dei granata

Continua ad essere misterioso il futuro di Edinson Cavani: l'attaccante uruguaiano ha lasciato infatti il Manchester United a parametro 0 ed è libero di accordarsi con un altro club. Gli ultimi due anni con i Red Devils per lui sono stati piuttosto altalenanti, fra gol importanti e qualche infortunio di troppo. Il progetto di rinnovamento della squadra, promosso dal nuovo allenatore Erik ten Hag ha quindi coinvolto anche lui, portando al mancato rinnovo del suo contratto. Tanti i club che hanno mostrato interesse per lui, sia in Sud America che in Europa. In Italia, nelle scorse settimane, si era vociferato di un interessamento della Fiorentina.

Fimmanò rivela: anche la Salernitana su Cavani

Nel corso della trasmissione Terzo Tempo, in onda su Tele A, l'avvocato della ...

