Salernitana – Missione compiuta il miracolo è stato completato

Francesco_Abate : Per la #Salernitana la missione è stata compiuta, il miracolo è stato completato da #nicola @SerieA - petrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Mazzocchi: 'Siamo stati una vera Squadra, missione compiuta' - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Mazzocchi: 'Siamo stati una vera Squadra, missione compiuta' - susydigennaro : RT @napolimagazine: SALERNITANA - Mazzocchi: 'Siamo stati una vera Squadra, missione compiuta' - napolimagazine : SALERNITANA - Mazzocchi: 'Siamo stati una vera Squadra, missione compiuta' -

Tifoda quando sono bambina ", così il ministro per il Sud e la Coesione territoriale, ,...Provincia di Salerno Nicola e il futuro Il tecnico campano che ha completato l'ennesima...I verdetti sono inappellabili e dicono che laha compiuto un'impresa, ma soprattutto ... sì, ma la stagione avrà ancora un epilogo che ci riguarda, perché la Roma ha ancora unada ...ForzAzzurri.net - La Salernitana si salva grazie al pareggio del Cagliari a Venezia e rimane in Serie A. Una salvezza che ha una sola firma quella dell’allenatore Nicola ...Pasquale Mazzocchi, esterno della Salernitana, da Instagram ha raccontato tutta la sua gioia per la miracolosa impresa con i granata: “Quando sono arrivato a Salerno mi davano tutti per matto, dicevan ...