Sabrina Salerno, il costume bianco fa impazzire i fan | La foto (Di lunedì 23 maggio 2022) La splendida Sabrina Salerno ha mandato in visibilio i fan dei social pubblicando un bellissimo scatto in cui indossa un costume bianco: vediamo insieme la foto. Grande protagonista della musica dance italiana degli anni Ottanta, la cantante di Siamo donne è oggi una delle personalità dello spettacolo più seguite sui social network. Bella, simpatica e L'articolo Sabrina Salerno, il costume bianco fa impazzire i fan La foto chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 23 maggio 2022) La splendidaha mandato in visibilio i fan dei social pubblicando un bellissimo scatto in cui indossa un: vediamo insieme la. Grande protagonista della musica dance italiana degli anni Ottanta, la cantante di Siamo donne è oggi una delle personalità dello spettacolo più seguite sui social network. Bella, simpatica e L'articolo, ilfai fan Lachemusica.it.

Advertising

Theo19theo19 : RT @BisInterista: Ultimo retweet di una foto di Sabrina Salerno, giusto per abbellire il feed, e lascio Twitter per un po'. Ci risentiamo a… - Scarr_02 : sabrina salerno che le esce in mezzo salerno con 'forza granata ragazzi', io boh porcoddio, questi hanno preso 4 go… - AndreaIncorona8 : - Lorenzoch13 : RT @BisInterista: Ultimo retweet di una foto di Sabrina Salerno, giusto per abbellire il feed, e lascio Twitter per un po'. Ci risentiamo a… - intertristi1899 : RT @BisInterista: Ultimo retweet di una foto di Sabrina Salerno, giusto per abbellire il feed, e lascio Twitter per un po'. Ci risentiamo a… -