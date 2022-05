Sabatini: ”Per me il calcio è vita”, poi la dedica da brividi alla famiglia (Di lunedì 23 maggio 2022) Il direttore sportivo della Salernitana, Walter Sabatini ha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN. ”Questa salvezza la metto al primo posto tra le mie migliori performance. Questa cosa mi spinge ancor di più ad andare avanti. Ero già pronto a mettermi in discussione, ma il risultato di Venezia mi ha fatto cambiare idea subito”. ”Gruppo forte, coeso e riuscivano a capirsi l’uno con l’altro, quando ho visto questa cosa e il lavoro dell’allenatore ho iniziato a crederci fino alla fine. Omaggio alla città di Salerno, ai ragazzi, al presidente. Io sono un uomo che crede ma non alla scaramanzia”. Sabatini dichiarazioni salvezza ”Il calcio per me è vita. Io attraverso il calcio mi esprimo e mi espando con esso sennò sarei ... Leggi su rompipallone (Di lunedì 23 maggio 2022) Il direttore sportivo della Salernitana, Walterha rilasciato le seguenti dichiarazioni a DAZN. ”Questa salvezza la metto al primo posto tra le mie migliori performance. Questa cosa mi spinge ancor di più ad andare avanti. Ero già pronto a mettermi in discussione, ma il risultato di Venezia mi ha fatto cambiare idea subito”. ”Gruppo forte, coeso e riuscivano a capirsi l’uno con l’altro, quando ho visto questa cosa e il lavoro dell’allenatore ho iniziato a crederci finofine. Omaggiocittà di Salerno, ai ragazzi, al presidente. Io sono un uomo che crede ma nonscaramanzia”.dichiarazioni salvezza ”Ilper me è. Io attraverso ilmi esprimo e mi espando con esso sennò sarei ...

