Russia, il bilancio dei soldati morti è come quello dell’Urss in Afghanistan (ma in nove anni di guerra) (Di lunedì 23 maggio 2022) «Nei primi tre mesi» di quella che per Vladimir Putin è l’ «operazione militare speciale» in Ucraina, la Russia «ha probabilmente subito un bilancio di vittime simile a quello dell’Unione Sovietica durante i nove anni di guerra in Afghanistan». È quanto si legge nell’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra. Indicata «una combinazione di tattiche scadenti, limitata copertura aerea, mancanza di flessibilità» e un «approccio di comando» pronto a «rafforzare il fallimento e ripetere gli errori». Russia, gli 007 inglesi sul bilancio dei soldati morti Secondo la valutazione, le vittime continuano ad aumentare nell’offensiva nel Donbass. «In passato – si rileva – l’opinione ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 23 maggio 2022) «Nei primi tre mesi» di quella che per Vladimir Putin è l’ «operazione militare speciale» in Ucraina, la«ha probabilmente subito undi vittime simile adell’Unione Sovietica durante idiin». È quanto si legge nell’ultimo aggiornamento di intelligence del ministero della Difesa di Londra. Indicata «una combinazione di tattiche scadenti, limitata copertura aerea, mancanza di flessibilità» e un «approccio di comando» pronto a «rafforzare il fallimento e ripetere gli errori»., gli 007 inglesi suldeiSecondo la valutazione, le vittime continuano ad aumentare nell’offensiva nel Donbass. «In passato – si rileva – l’opinione ...

