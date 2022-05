Roma Pride, sarà Elodie la madrina della manifestazione per i diritti Lgbtq (Di lunedì 23 maggio 2022) sarà la cantante Elodie la madrina del Roma Pride 2022, la manifestazione Lgbtq+ che si terrà nella capitale il prossimo 11 giugno. Il suo nome è stato proposto dallo stesso Coordinamento Roma Pride. «Non poteva esserci una madrina migliore di lei», ha detto Mario Colamarino, portavoce del Roma Pride. Elodie è stata tra le voci dello spettacolo a sostegno del Ddl Zan, il progetto di legge contro l’omobitransfobia affossato in Senato a ottobre 2021. «Siamo certe e certi – ha continuato Colamarino – che il suo costante apporto alla comunità Lgbtq+ e il suo impegno civile per la parità dei diritti diano un importante valore aggiunto alla ... Leggi su open.online (Di lunedì 23 maggio 2022)la cantanteladel2022, la+ che si terrà nella capitale il prossimo 11 giugno. Il suo nome è stato proposto dallo stesso Coordinamento. «Non poteva esserci unamigliore di lei», ha detto Mario Colamarino, portavoce delè stata tra le voci dello spettacolo a sostegno del Ddl Zan, il progetto di legge contro l’omobitransfobia affossato in Senato a ottobre 2021. «Siamo certe e certi – ha continuato Colamarino – che il suo costante apporto alla comunità+ e il suo impegno civile per la parità deidiano un importante valore aggiunto alla ...

