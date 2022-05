Roma, lo schifo infinito: i punkabbestia fanno il bidet e si depilano nella fontana (Video) (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma, 23 mag — E’ un susseguirsi continuo di scene di degrado Terzo mondo nel centro di Roma, esacerbate dalla calura degli ultimi giorni che, evidentemente, fa pensare ad alcune persone di potersi rinfrescare nella fontana cittadina di turno — ovviamente quelle più antiche e che maggiormente danno lustro artistico ai luoghi della Capitale: ed è così che dai canali di Welcome to Favelas arriva l’immondo Video in cui vengono ripresi due punkabbestia, o barboni, intenti a fare il bagno, bere vino e depilarsi come nulla fosse, en plein air. I due punkabbestia ammollo nella fontana L’aberrante episodio è accaduto nella storica fontana del Gianicolo, sopra Tastevere, dove la coppia è stata sorpresa nel bel ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 23 maggio 2022), 23 mag — E’ un susseguirsi continuo di scene di degrado Terzo mondo nel centro di, esacerbate dalla calura degli ultimi giorni che, evidentemente, fa pensare ad alcune persone di potersi rinfrescarecittadina di turno — ovviamente quelle più antiche e che maggiormente danno lustro artistico ai luoghi della Capitale: ed è così che dai canali di Welcome to Favelas arriva l’immondoin cui vengono ripresi due, o barboni, intenti a fare il bagno, bere vino e depilarsi come nulla fosse, en plein air. I dueammolloL’aberrante episodio è accadutostoricadel Gianicolo, sopra Tastevere, dove la coppia è stata sorpresa nel bel ...

