Roma, le parole del prof alla studentessa di Roma: "Questa zoccoletta avrà quel che si merita" (Di lunedì 23 maggio 2022) Che esista un 'dresscode' considerato decoroso per gli studenti e le studentesse è cosa risaputa. Anche senza divise o grembiulini, per i più piccoli, e fin qui siamo tutti d'accordo, più o meno. Ma se di rispetto si deve parlare questo deve esserci da entrambe le parti, alunni e docenti. E purtroppo sono sempre di più i casi in cui questo, invece manca, e proprio da parte di chi dovrebbe essere l'educatore. Perché quando si leggono commenti del tipo: "Sta zoccoletta avrà quel che si merita non appena troverà un superiore nella sua vita lavorativa", scritto da un insegnante sotto un post sui social, allora viene da chiedersi cosa sia andato storto e chi possa ancora considerare Questa persona degna del ruolo di cui porta il nome. Cosa mai avrà da insegnare questo individuo? Il caso ...

