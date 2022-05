Roma, la questura vieta la manifestazione di Casapound ‘Contro il Governo Draghi’ (Di lunedì 23 maggio 2022) Roma— La questura ha vietato la manifestazione “contro il Governo Draghi” prevista per il prossimo 28 maggio in Piazza Santa Maria Maggiore. Il preavviso è stato presentato dal rappresentante di Casapound Luca Marsella Come anticipato, la questura anche in relazione all’esito di un Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, ha deciso di adottare un formale divieto allo svolgimento della manifestazione nella piazza indicata. Leggi anche: No green pass a Roma: no della questura anche a Piazza della Bocca della verità, ecco dove si svolgerà la manifestazione Prevista manifestazione Anpi sempre il 28 maggio La suddetta piazza, infatti, in una serie di interlocuzioni ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 23 maggio 2022)— Lahato la“contro ilDraghi” prevista per il prossimo 28 maggio in Piazza Santa Maria Maggiore. Il preavviso è stato presentato dal rappresentante diLuca Marsella Come anticipato, laanche in relazione all’esito di un Comitato di Ordine e Sicurezza Pubblica tenutosi in Prefettura, ha deciso di adottare un formale divieto allo svolgimento dellanella piazza indicata. Leggi anche: No green pass a: no dellaanche a Piazza della Bocca della verità, ecco dove si svolgerà laPrevistaAnpi sempre il 28 maggio La suddetta piazza, infatti, in una serie di interlocuzioni ...

