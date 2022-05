Roland Garros, Djokovic risponde a Nadal: l’Italia sorride con Trevisan (Di lunedì 23 maggio 2022) In un day 2 in cui la pioggia ha fatto a gara con i giocatori per accaparrarsi il ruolo di protagonista, la notizia più lieta è sicuramente l’esordio di Rafael Nadal. A poco meno di due settimane da quella triste serata romana contro Shapovalov, rivederlo subito competitivo al Roland Garros può solamente far piacere. Il maiorchino, forse mai come quest’anno, non è l’assoluto favorito del torneo ma al momento non sembra curarsene molto. Ciò che ha colpito maggiormente è soprattutto la ferocia e l’intensità messe in campo contro un avversario (l’australiano Jordan Thompson) totalmente impotente su una superficie di questo tipo. L’obiettivo è chiaramente alzare la tensione e testarsi in vista dei prossimi impegni, come ribadito dallo stesso spagnolo in conferenza: “Devo costringermi a non rallentare per un momento, è un lavoro mentale e ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) In un day 2 in cui la pioggia ha fatto a gara con i giocatori per accaparrarsi il ruolo di protagonista, la notizia più lieta è sicuramente l’esordio di Rafael. A poco meno di due settimane da quella triste serata romana contro Shapovalov, rivederlo subito competitivo alpuò solamente far piacere. Il maiorchino, forse mai come quest’anno, non è l’assoluto favorito del torneo ma al momento non sembra curarsene molto. Ciò che ha colpito maggiormente è soprattutto la ferocia e l’intensità messe in campo contro un avversario (l’australiano Jordan Thompson) totalmente impotente su una superficie di questo tipo. L’obiettivo è chiaramente alzare la tensione e testarsi in vista dei prossimi impegni, come ribadito dallo stesso spagnolo in conferenza: “Devo costringermi a non rallentare per un momento, è un lavoro mentale e ...

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - livetennisit : Roland Garros: Sinner e Sonego vedono il secondo turno, in quota Musetti cerca l’impresa contro Tsitsipas - Eurosport_IT : Il numero uno del mondo non stacca all'esordio ?? #EurosportTENNIS | #RolandGarros | #Djokovic - benedettiangio : RT @Eurosport_IT: TREVISAN IMPECCABILE! ?? L'azzurra batte in 2 set Harriet Dart e vola al 2° turno del Roland Garros! ???????? #EurosportTE… -