Roland Garros 2022, risultati uomini 23 maggio: passano il turno Nadal, Norrie, Fritz e Cilic. Eliminato Opelka (Di lunedì 23 maggio 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al Roland Garros 2022. A Parigi la pioggia ha rallentato il programma maschile di oggi e ha costretto gli organizzatori a spostare a domani ben sette match (di cui sei erano già iniziati), ma per quanto visto lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti i risultati odierni. Tutto facile per lo spagnolo Rafael Nadal. Il numero 5 del torneo distrugge l’australiano Jordan Thompson con un triplo 6-2 mostrando subito un’ottima forma fisica. Tra gli altri big passano il turno senza problemi anche Cameron Norrie (n.10 del seeding), vittorioso per 7-5 6-2 6-0 contro la wild card francese Manuel Guinard, e il croato Marin Cilic (n.20 del torneo), che batte l’ungherese Attila Balazs per 6-0 ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022) Cala il sipario su un’altra giornata al. A Parigi la pioggia ha rallentato il programma maschile di oggi e ha costretto gli organizzatori a spostare a domani ben sette match (di cui sei erano già iniziati), ma per quanto visto lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a scoprire tutti iodierni. Tutto facile per lo spagnolo Rafael. Il numero 5 del torneo distrugge l’australiano Jordan Thompson con un triplo 6-2 mostrando subito un’ottima forma fisica. Tra gli altri bigilsenza problemi anche Cameron(n.10 del seeding), vittorioso per 7-5 6-2 6-0 contro la wild card francese Manuel Guinard, e il croato Marin(n.20 del torneo), che batte l’ungherese Attila Balazs per 6-0 ...

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - Alenize82 : Come promesso, ho scritto un pezzo avendo vissuto in prima fila per 5 ore la sfida #Giannessi vs #Gojo al… - FlavioBertolin8 : @_rafalewis Zverev che vince il Roland Garros ?????? É più probabile vedere un maiale che vola ?????? - jannik_of : RT @Sinnerista: Domani inizia il Roland Garros di Jannik Sinner ?? -