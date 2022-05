Roland Garros 2022, risultati donne 23 maggio: fuori Krejcikova, Kontaveit e Osaka. Esordio ok per Swiatek, Raducanu e Trevisan (Di lunedì 23 maggio 2022) Si è conclusa in anticipo la seconda giornata del Roland Garros per quanto riguarda il tabellone femminile. Quattro match sono stati fermati dalla pioggia serale e uno, Alexandrova-Minnen, non è proprio iniziato: ci sarà una serie di modifiche alla programmazione di domani per questa ragione. Coinvolta anche Jasmine Paolini, quando la situazione era di 6-4 1-6 0-1 e palla break ai vantaggi a favore della rumena Irina-Camelia Begu. Debutti diversi per le due giocatrici più attese della giornata. La polacca Iga Swiatek dispone a suo piacimento dell’ucraina Lesia Tsurenko per 6-2 6-0 in soli 54 minuti, mentre il ritorno in campo della campionessa 2021, la ceca Barbora Krejcikova, ne mostra tutte le ruggini date da un’assenza lunghissima, durata tutta la stagione sul rosso. Risultato: 1-6 6-2 6-3 a favore della francese ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022) Si è conclusa in anticipo la seconda giornata delper quanto riguarda il tabellone femminile. Quattro match sono stati fermati dalla pioggia serale e uno, Alexandrova-Minnen, non è proprio iniziato: ci sarà una serie di modifiche alla programmazione di domani per questa ragione. Coinvolta anche Jasmine Paolini, quando la situazione era di 6-4 1-6 0-1 e palla break ai vantaggi a favore della rumena Irina-Camelia Begu. Debutti diversi per le due giocatrici più attese della giornata. La polacca Igadispone a suo piacimento dell’ucraina Lesia Tsurenko per 6-2 6-0 in soli 54 minuti, mentre il ritorno in campo della campionessa 2021, la ceca Barbora, ne mostra tutte le ruggini date da un’assenza lunghissima, durata tutta la stagione sul rosso. Risultato: 1-6 6-2 6-3 a favore della francese ...

Advertising

Eurosport_IT : 1001 partite vinte, 9 Australian Open, 5 ATP Finals, 6 Wimbledon, 3 US Open, 2 Roland-Garros e tanti altri trofei i… - WeAreTennisITA : DJOKOVIC VI ?? Novak vince il 1° torneo del 2022 a Roma, dove trionfa per la sesta volta battendo Tsitsipas per 6-0… - Alenize82 : Come promesso, ho scritto un pezzo avendo vissuto in prima fila per 5 ore la sfida #Giannessi vs #Gojo al… - FlavioBertolin8 : @_rafalewis Zverev che vince il Roland Garros ?????? É più probabile vedere un maiale che vola ?????? - jannik_of : RT @Sinnerista: Domani inizia il Roland Garros di Jannik Sinner ?? -