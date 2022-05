Roland Garros 2022: Osaka ko, bene Swiatek e Kvitova (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono bastati 55 minuti di gioco alla numero uno al mondo Iga Swiatek battere Lesia Tsurenko e approdare al secondo turno del Roland Garros 2022. Al Court Philippe-Chatrier la polacca parte subito forte conquistando i primi tre game del primo set (3-0) e allungando ancora sul 5-1 con il secondo break; l’ucraina risponde con il controbreak (5-2), ma Swiatek è brava a strappare la battuta all’avversaria nell’ultimo gioco del parziale chiudendo sul 6-2. Secondo set a senso unico, dove la polacca non ha concesso niente a Tsurenko chiudendo i conti sul 6-0. TABELLONE MONTEPREMI Vittoria in due set anche per Petra Kvitova contro Anna Bondar (7-6(0) 6-1). A decidere il primo parziale è stato il tie-break, giocato in maniera perfetta dalla ceca che con tre mini break e nessun punto concesso ... Leggi su sportface (Di lunedì 23 maggio 2022) Sono bastati 55 minuti di gioco alla numero uno al mondo Igabattere Lesia Tsurenko e approdare al secondo turno del. Al Court Philippe-Chatrier la polacca parte subito forte conquistando i primi tre game del primo set (3-0) e allungando ancora sul 5-1 con il secondo break; l’ucraina risponde con il controbreak (5-2), maè brava a strappare la battuta all’avversaria nell’ultimo gioco del parziale chiudendo sul 6-2. Secondo set a senso unico, dove la polacca non ha concesso niente a Tsurenko chiudendo i conti sul 6-0. TABELLONE MONTEPREMI Vittoria in due set anche per Petracontro Anna Bondar (7-6(0) 6-1). A decidere il primo parziale è stato il tie-break, giocato in maniera perfetta dalla ceca che con tre mini break e nessun punto concesso ...

