Roland Garros 2022, Carlos Alcaraz: “Esordio positivo, so di essere uno dei favoriti ma non sento la pressione” (Di lunedì 23 maggio 2022) La domenica inaugurale del Roland Garros ha visto un Esordio davvero impressionante per Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, sul quale gravano notevoli aspettative per la vittoria del torneo del Grande Slam parigino, si è letteralmente sbarazzato dell’argentino Juan Ignacio Londero con il laconico punteggio di 6-4 6-2 6-0 in poco meno di due ore di gioco. Un rodaggio di spessore, se così si può definire, per lo spagnolo che, reduce dalla vittoria nel Masters 1000 di Madrid (e dall’aver saltato Roma) si candida di diritto nel gruppo dei possibili favoriti, assieme ai consueti “mostri sacri” Novak Djokovic e Rafa Nadal. Per il classe 2003 primo impegno messo in archivio nella maniera migliore, anche a livello emozionale. “È stato un po’ complicato trovare il ritmo all’inizio – le sue ... Leggi su oasport (Di lunedì 23 maggio 2022) La domenica inaugurale delha visto undavvero impressionante per. Il tennista spagnolo, sul quale gravano notevoli aspettative per la vittoria del torneo del Grande Slam parigino, si è letteralmente sbarazzato dell’argentino Juan Ignacio Londero con il laconico punteggio di 6-4 6-2 6-0 in poco meno di due ore di gioco. Un rodaggio di spessore, se così si può definire, per lo spagnolo che, reduce dalla vittoria nel Masters 1000 di Madrid (e dall’aver saltato Roma) si candida di diritto nel gruppo dei possibili, assieme ai consueti “mostri sacri” Novak Djokovic e Rafa Nadal. Per il classe 2003 primo impegno messo in archivio nella maniera migliore, anche a livello emozionale. “È stato un po’ complicato trovare il ritmo all’inizio – le sue ...

