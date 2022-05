Roland Garros 2022 | calendario | programma | date | orari | copertura tv e streaming

Leggi su sportface

(Di lunedì 23 maggio 2022) Tutto pronto per il, secondo slam stagionale di scena sui campi di Bois de Boulogne. I migliori tennisti, tra circuito Atp e Wta, si sfideranno per competere ed entrare nella storia, scrivendo pagine importanti per i rispettivi movimenti tennistici. Dopo il trionfo di Novak Djokovic nell’edizione 2021, altri 127 tennisti sono pronti a contendergli il titolo e cercare di farsi largo nel tabellone. Occhi puntati ovviamente su Rafa Nadal, che non ha bisogno di presentazioni, ma anche su Stefanos Tsitsipas e Alexander Zverev. Meno quotato Daniil Medvedev, al rientro dall’infortunio e non particolarmente a suo agio sulla terra rossa. A difendere i colori azzurri ci saranno Jannik Sinner e Lorenzo Musetti, oltre a Lorenzo Sonego, Fabio Fognini e Marco Cecchinato. Per quanto riguarda il torneo femminile, la favorita non ...