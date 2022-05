Roberto Saviano e il ricordo di Falcone nel giorno di Capaci | «La mafia è sparita dal dibattito pubblico ma c’è ancora»

(Di lunedì 23 maggio 2022) Lo scrittoreSalviano sul Corriere della Sera ricorda Giovannineldell’anniversario della strage di. «Ogginon vuol dire soltanto estorsioni, minacce, omicidi, droga. Oggivuol dire aziende svuotate e ripopolate per riciclare denaro, imprenditori sconfitti da una concorrenza invincibile perché basata sui profitti illeciti, grandi opere realizzate al risparmio sulla pelle dei cittadini. Se ieri, parlando di, potevamo pensare a un coltello affondato dentro la carne della società, oggi dobbiamo pensare a un virus, a una pestilenza silenziosa che sfugge all’occhio ma ammorba la società, abbassando drasticamente la qualità della vita di ognuno. Questo mi ha insegnato, questo ha insegnato a tutti noi. ...

