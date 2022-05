Ripartire dal pubblico? Si, ma con una campagna abbonamenti da Atalanta per ritornare “all’Atalanta” (Di lunedì 23 maggio 2022) Ripartire dai propri tifosi? Frase legittima e fattuale visto il cuore che sempre hanno messo i sostenitori nerazzurri, specialmente nei momenti di difficoltà (anche quando “fischiare” poteva essere anche legittimo). Tralasciando quello che sarà il mercato, per poter puntare sui propri supporter, dall’altra c’è bisogno di una società che ritorni a tutelare la sua gente. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’Atalanta spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’Atalanta? Dove vedere Atalanta-Pordenone in streaming gratis e diretta tv Sconcerti sull’Atalanta: “Un grande successo per loro. ... Leggi su webmagazine24 (Di lunedì 23 maggio 2022)dai propri tifosi? Frase legittima e fattuale visto il cuore che sempre hanno messo i sostenitori nerazzurri, specialmente nei momenti di difficoltà (anche quando “fischiare” poteva essere anche legittimo). Tralasciando quello che sarà il mercato, per poter puntare sui propri supporter, dall’altra c’è bisogno di una società che ritorni a tutelare la sua gente. L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: L’spinge sempre più per Tomiyasu: Bologna alle corde (la pazienza sarà decisiva) Per Pierluigi Gollini derby capitolino: cosa offrono (economicamente) Lazio e Roma all’? Dove vedere-Pordenone in streaming gratis e diretta tv Sconcerti sull’: “Un grande successo per loro. ...

