“Ripagata così”. Lasciata per la rifugiata ucraina: la verità della moglie tradita (Di lunedì 23 maggio 2022) Di storie di tradimenti, corna e coppie scoppiate ne sono piene le riviste di gossip, ma questa che arriva dall’Inghilterra è talmente ‘surreale’ che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo. Ospita rifugiata ucraina lascia moglie e figli. Ha dell’ncredibile quanto successo in Gran Bretagna tra una 22enne ucraina, Sofiia Karkadym, ed un 29enne Tony Garnett, che aveva aderito a un progetto per aiutare i profughi ucraini. Tra la giovane Sofiia e Tony, sposato con Lorna e con figli, è scoccata la scintilla e in soli dieci giorni l’uomo ha deciso di lasciare la famiglia per stare con lei. “Sono innamorato, sono certo di voler passare il resto della mia esistenza con lei. Tutto è iniziato con la semplice intenzione di fare del bene, aiutando chi soffre in ucraina uomo o donna ... Leggi su caffeinamagazine (Di lunedì 23 maggio 2022) Di storie di tradimenti, corna e coppie scoppiate ne sono piene le riviste di gossip, ma questa che arriva dall’Inghilterra è talmente ‘surreale’ che nel giro di poco tempo ha fatto il giro del mondo. Ospitalasciae figli. Ha dell’ncredibile quanto successo in Gran Bretagna tra una 22enne, Sofiia Karkadym, ed un 29enne Tony Garnett, che aveva aderito a un progetto per aiutare i profughi ucraini. Tra la giovane Sofiia e Tony, sposato con Lorna e con figli, è scoccata la scintilla e in soli dieci giorni l’uomo ha deciso di lasciare la famiglia per stare con lei. “Sono innamorato, sono certo di voler passare il restomia esistenza con lei. Tutto è iniziato con la semplice intenzione di fare del bene, aiutando chi soffre inuomo o donna ...

