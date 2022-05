Rinnovo Perisic, Marotta fa chiarezza: «Sa cosa pensa l’Inter» (Di lunedì 23 maggio 2022) Rinnovo Perisic, Beppe Marotta prova a fare chiarezza sulla situazione. Le parole del dirigente dell’Inter sul croato Beppe Marotta, ai microfoni di Sportmediaset, ha fatto il punto sul Rinnovo di contratto di Perisic. Le parole del dirigente dell’Inter. Rinnovo Perisic – «Dobbiamo continuare le trattative con i suoi rappresentanti, la speranza è quella di arrivare velocemente a un accordo perché Perisic ha dimostrato di essere un grandissimo giocatore e professionista. Se lui lo vorrà, siamo pronti a proseguire con lui». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022), Beppeprova a faresulla situazione. Le parole del dirigente delsul croato Beppe, ai microfoni di Sportmediaset, ha fatto il punto suldi contratto di. Le parole del dirigente del– «Dobbiamo continuare le trattative con i suoi rappresentanti, la speranza è quella di arrivare velocemente a un accordo perchéha dimostrato di essere un grandissimo giocatore e professionista. Se lui lo vorrà, siamo pronti a proseguire con lui». L'articolo proviene da Calcio News 24.

