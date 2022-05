Rinnovo Leao, Milan ora più tranquillo: ecco il motivo (Di lunedì 23 maggio 2022) Rinnovo Leao, ora il Milan è più tranquillo sul futuro dell’attaccante portoghese: ecco spiegato il motivo Come riportato da calciomercato.com, Rafael Leao ha una clausola rescissoria di 150 milioni nel contratto con il Milan, che rende quindi più difficile l’ipotesi di una sua partenza nel breve periodo. Inoltre, la società rossonero è al lavoro per il Rinnovo e ha la sicurezza che non potrebbe andare via per meno di quella cifra. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022), ora ilè piùsul futuro dell’attaccante portoghese:spiegato ilCome riportato da calciomercato.com, Rafaelha una clausola rescissoria di 150 milioni nel contratto con il, che rende quindi più difficile l’ipotesi di una sua partenza nel breve periodo. Inoltre, la società rossonero è al lavoro per ile ha la sicurezza che non potrebbe andare via per meno di quella cifra. L'articolo proviene da Calcio News 24.

