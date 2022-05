(Di lunedì 23 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiIl Prefetto di Benevento, dr. Carlo Torlontano, nella giornata del 20 maggio ha convocato una riunione del Consiglio Territoriale per l’Immigrazione, per approfondire il tema dell’nza ed integrazione dei cittadini provenienti dall’Ucraina, con particolare riferimento ai Minori Stranieri non Accompagnati. L’incontro ha registrato la partecipazione delle Forze di Polizia, dell’ASL, dell’Ufficio Scolastico Provinciale, degli Ambiti Sociali, delle Organizzazioni datoriali, di quelle sindacali nonché delle Associazioni del Terzo settore (Caritas – CRI) e di quelle rappresentative della popolazione straniera nel territorio provinciale. Il confronto ha confermato che la gestione dell’nza e dell’integrazione dei cittadininon riscontra particolari criticità. Gli Enti coinvolti ...

Advertising

anteprima24 : ** Rilascio tessera Stp, vaccini, corsi di italiano: così il Sannio accoglie gli ucraini ** -

NewTuscia

Si invitano tutti gli elettori a verificare per tempo il possesso dellaelettorale e in caso di necessità richiedere il prima possibile ildel duplicato di una nuova, ...La Questura e l'ASL stanno continuando ad operare con un unico punto di accesso, dislocato in Questura, per la prima identificazione e ildellaSTP (Straniero Territorialmente ... Viterbo. Referendum e comunali, rilascio tessere elettorali | Newtuscia Italia Cosa fare se si smarrisce la tessera elettorale o se si subisce un furto Tutte le soluzioni per arrivare pronti alle prossime votazioni.Votazioni alle porte ma si ha smarrito la tessera elettorale o ci è stata sottratta: nessuno timore, chiedere il rinnovo o un duplicato è molto semplice.