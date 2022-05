Ricchi e Poveri a Domenica In, Angela Brambati: «Facevo la benzinaia, poi il successo grazie a Franco Califano» (Di lunedì 23 maggio 2022) I Ricchi e Poveri ospiti a Domenica In raccontano gli esordi della loro carriera. A raccontare l’inizio della loro storia musicale è Angela Brambati: «Io Facevo la benzinaia», racconta a Mara Venier. A battezzare il gruppo con il nome che li ha resi celebri anche oltre i confini nazionali è stato Franco Califano. Ricchi e Poveri, rimandati i concerti in Ucraina Dei Ricchi e Poveri rimangono ora solo Angela Brambati e Angelo Sotgiu, dopo l’abbandono di Marina Occhiena e Franco Gatti. «Franco non se la sentiva di continuare con i concerti. Vorrei stare con la mia famiglia. Vuole andare a dormire a casa ... Leggi su blog.libero (Di lunedì 23 maggio 2022) Iospiti aIn raccontano gli esordi della loro carriera. A raccontare l’inizio della loro storia musicale è: «Iola», racconta a Mara Venier. A battezzare il gruppo con il nome che li ha resi celebri anche oltre i confini nazionali è stato, rimandati i concerti in Ucraina Deirimangono ora soloe Angelo Sotgiu, dopo l’abbandono di Marina Occhiena eGatti. «non se la sentiva di continuare con i concerti. Vorrei stare con la mia famiglia. Vuole andare a dormire a casa ...

