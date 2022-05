Referendum giustizia | al voto nel silenzio di giornali e Tv 12 giugno 2022 | perché è importante andare alle urne

(Di lunedì 23 maggio 2022) Di questonon ne parla nessuno. Tv e giornaloni in, politici pure. Tutti o quasi hanno paura di intestarsi la battaglia referendaria solpotrebbero perderla a causa del mancato raggiungimento del quorum. Proviamo a parlarne noi quando mancano poco più di due settimane al. Segui su affaritaliani.it

Partiamo dalla considerazione che proprio di questo momento, purtroppo, in molti sono all'oscuro: solo il 56% di noi italiani è a conoscenza del prossimosulladel 12 giugno (...... la Affari Costituzionali svolgerà delle audizioni sul decreto per lo svolgimento contestuale delle elezioni amministrative e dei cinquesullaprevisti per il prossimo giugno, ...“Il prossimo 12 giugno gli italiani sono chiamati ad esprimersi su 5 quesiti referendari sulla giustizia, promossi e presentati insieme dalla Lega e dai Radicali Italiani. Alcuni hanno a che fare con ...La litania sui referendum della giustizia è questa: manca poco alla consultazione referendaria del 12 giugno, ma tra gli italiani e le urne si misura una distanza abissale. Il problema è ...