Rari Nantes Salerno | sconfitta contro Genova in gara 1 della finale 7°-8° posto

La CarigeSavona ha vinto, ieri pomeriggio, con la Pallanuoto Trieste, nella piscina "Bianchi" a Trieste, l'incontro valevole per la1giornata della Finale 3°/4° posto dei Play Off del Campionato di ...Imperia cede 9 - 6 allaArenzano complicando i piani per la corsa ad evitare i playout . Alla 'Zanelli' di Savona , i giallorossi pagano a caro prezzo gli ultimi undici minuti ...Imperia. Rari Nantes Imperia cede 9-6 alla Rari Nantes Arenzano complicando i piani per la corsa ad evitare i playout. Alla ‘Zanelli’ di Savona, i giallorossi pagano a caro prezzo gli ultimi undici mi ...La pallanuotista pratese vive un momento d’oro. . Da poco ha concluso la stagione. in Serie A1 con la Rari Nantes Ha chiuso la Serie A1 202122 al quinto posto nella regular season insieme alle ...