Raggruppamento azioni Saipem: 21 nuove ogni 100. Ecco il prezzo ufficiale (Di lunedì 23 maggio 2022) Saipem , in esecuzione della deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria il 17 maggio scorso, ha proceduto a raggruppare le sue azioni nel rapporto di 21 nuove azioni ordinarie ogni cento. Il... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 23 maggio 2022), in esecuzione della deliberazione assunta dall’assemblea straordinaria il 17 maggio scorso, ha proceduto a raggruppare le suenel rapporto di 21ordinariecento. Il...

Advertising

FolBorse : Saipem: partito raggruppamento azioni ordinarie in rapporto 21 ogni 100 - orafinanza : Saipem debole nel giorno del raggruppamento delle sue azioni Leggi l'articolo: - investire_biz : #Saipem sotto i riflettori a #PiazzaAffari, con il via al raggruppamento delle #azioni ordinarie. Vediamo tutto que… - newsfinanza : Saipem, al via raggruppamento azioni ordinarie - MilanoFinanza : Saipem, al via da oggi il raggruppamento delle azioni -