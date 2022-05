Rafa Leao e il futuro al Milan: "Vediamo, non so". L'ombra della beffa dopo lo scudetto (Di lunedì 23 maggio 2022) "Il futuro? Sto bene a Milano, non so, vedremo cosa succederà". Rafa Leao è uno dei grandi protagonisti dell'inatteso scudetto del Milan, e a botta calda dopo la partita in casa del Sassuolo, che ha contribuito a spaccare in mezz'ora con tre assist su tre gol, inquieta un po' i tifosi rossoneri. dopo due stagioni con molte luci e altrettante ombre, il 22enne portoghese si è consacrato giocatore decisivo a suon di strappi e dribbling implacabili, ma pure come uomo-squadra e finalizzatore importante. Con i suoi 11 gol è il capocannoniere del Diavolo (alla pari di Giroud), e soprattutto sono state tutte reti pesantissime, comprese quelle nel finale di stagione contro Fiorentina e Atalanta. "Ho fatto 11 gol in Serie A. Io non sono un giocatore ... Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 23 maggio 2022) "Il? Sto bene ao, non so, vedremo cosa succederà".è uno dei grandi protagonisti dell'inattesodel, e a botta caldala partita in casa del Sassuolo, che ha contribuito a spaccare in mezz'ora con tre assist su tre gol, inquieta un po' i tifosi rossoneri.due stagioni con molte luci e altrettante ombre, il 22enne portoghese si è consacrato giocatore decisivo a suon di strappi e dribbling implacabili, ma pure come uomo-squadra e finalizzatore importante. Con i suoi 11 gol è il capocannoniere del Diavolo (alla pari di Giroud), e soprattutto sono state tutte reti pesantissime, comprese quelle nel finale di stagione contro Fiorentina e Atalanta. "Ho fatto 11 gol in Serie A. Io non sono un giocatore ...

