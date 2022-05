'Quarta Repubblica' stasera su Rete 4: ospiti la viceministra degli Esteri ucraina Emine Dzhaparova e Matteo Renzi (Di lunedì 23 maggio 2022) Quarta Repubblica torna Lunedì 23 maggio, alle 21.20 su Rete 4. Il programma d'informazione di Nicola Porro farà un punto sulle trattative in corso tra Russa e ucraina per porre fine al conflitto. Si ... Leggi su globalist (Di lunedì 23 maggio 2022)torna Lunedì 23 maggio, alle 21.20 su4. Il programma d'informazione di Nicola Porro farà un punto sulle trattative in corso tra Russa eper porre fine al conflitto. Si ...

Advertising

tigre728 : RT @wesatimes: La Repubblica Saharawi partecipa ai lavori della quarta sessione del Comitato dell'Unione Africana. #Wesatimes https://t.co… - sarahross71 : RT @Libero_official: 'Io in autunno sono più preoccupato per noi che per la #Russia': i dubbi e i timori di #ToniCapuozzo a #QuartaRepubbli… - sassuolino : RT @DarioPanzac89: Stasera Matteo Renzi ospite a Quarta Repubblica da Nicola Porro!!! So che a tanti la trasmissione non piace, anche a me,… - guerra_sahara : RT @wesatimes: La Repubblica Saharawi partecipa ai lavori della quarta sessione del Comitato dell'Unione Africana. #Wesatimes https://t.co… - italialcentro : RT @italialcentro: Battaglione Azov, ira-Sgarbi: 'O sono nazisti e ha ragione Putin...', quello che ora non dicono -