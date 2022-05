Quando lo scudetto è più importante dei bimbi di Taranto (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul tema potrei inaugurare una rubrica dal titolo “Ce me ne futt a me”. Non so se l’ho scritto “correttamente”, non me ne vogliano gli autoctoni, ma credo che il senso sia comprensibile. Ieri pomeriggio a Taranto, mentre il Milan giocava la sua partita, in piazza Garbaldi sono giunti bambini di ogni età che con il sorriso della loro innocenza e il coraggio già maturo di chi ha compreso il motivo di un banco di scuola vuoto, hanno chiesto di non essere considerati un popolo usa e getta. Ieri, i figli di Taranto, per l’ennesima volta, hanno rivendicato il loro diritto alla salute, hanno detto “noi ci siamo, esistiamo, vogliamo continuare ad esistere. Vogliamo vivere”. Quei bambini di Taranto che invece non ce l’hanno fatta, erano impressi su una t-shirt indossata dai propri genitori. Stampe e nomi che ho fatto fatica a guardare ... Leggi su tarantinitime (Di lunedì 23 maggio 2022) Sul tema potrei inaugurare una rubrica dal titolo “Ce me ne futt a me”. Non so se l’ho scritto “correttamente”, non me ne vogliano gli autoctoni, ma credo che il senso sia comprensibile. Ieri pomeriggio a, mentre il Milan giocava la sua partita, in piazza Garbaldi sono giunti bambini di ogni età che con il sorriso della loro innocenza e il coraggio già maturo di chi ha compreso il motivo di un banco di scuola vuoto, hanno chiesto di non essere considerati un popolo usa e getta. Ieri, i figli di, per l’ennesima volta, hanno rivendicato il loro diritto alla salute, hanno detto “noi ci siamo, esistiamo, vogliamo continuare ad esistere. Vogliamo vivere”. Quei bambini diche invece non ce l’hanno fatta, erano impressi su una t-shirt indossata dai propri genitori. Stampe e nomi che ho fatto fatica a guardare ...

