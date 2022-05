Putin sarebbe stato operato, ecco cosa si sa sulle sue condizioni di salute (Di lunedì 23 maggio 2022) . A diffondere la notizia un canale Telegram attendibile Secondo il canale russo Telegram Generall Svr, considerato attendibile e non di mera propaganda, il presidente del Cremlino, Valdimir Putin sarebbe stato sottoposto ad una operazione tra il 16 e il 17 maggio scorso. Il contenuto del messaggio è riportato dal quotidiano il Tempo, che dice: “Putin è stato fisicamente assente dallo spazio informativo dal 17 al 19 maggio e non era disponibile nemmeno per la sua cerchia ristretta ad eccezione di Nikolai Patrushev, il segretario del Consiglio di Sicurezza russo”. “#Putin è stato operato”. L’intervento d’urgenza e gli incontri preregistrati: come sta lo Zar #23maggio @giadinagrisu https://t.co/clgFom8azt pic.twitter.com/gDalSa1UbS — IL TEMPO ... Leggi su 361magazine (Di lunedì 23 maggio 2022) . A diffondere la notizia un canale Telegram attendibile Secondo il canale russo Telegram Generall Svr, considerato attendibile e non di mera propaganda, il presidente del Cremlino, Valdimirsottoposto ad una operazione tra il 16 e il 17 maggio scorso. Il contenuto del messaggio è riportato dal quotidiano il Tempo, che dice: “fisicamente assente dallo spazio informativo dal 17 al 19 maggio e non era disponibile nemmeno per la sua cerchia ristretta ad eccezione di Nikolai Patrushev, il segretario del Consiglio di Sicurezza russo”. “#”. L’intervento d’urgenza e gli incontri preregistrati: come sta lo Zar #23maggio @giadinagrisu https://t.co/clgFom8azt pic.twitter.com/gDalSa1UbS — IL TEMPO ...

