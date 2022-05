Psg, sorpasso al Manchester United per il francese (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Paris Saint-Germain, fresco dell'accorso per il rinnovo di Mbappé. vuole rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Les Parisiens,... Leggi su calciomercato (Di lunedì 23 maggio 2022) Il Paris Saint-Germain, fresco dell'accorso per il rinnovo di Mbappé. vuole rinforzare ulteriormente il reparto offensivo. Les Parisiens,...

Advertising

YannZ7 : RT @carlolaudisa: Il @PSG_inside prova il sorpasso sul @realmadrid per #Mbappe. Ma rischia di perdere #Messi. #calciomercato Il Calciomarke… - fcb10stats : RT @carlolaudisa: Il @PSG_inside prova il sorpasso sul @realmadrid per #Mbappe. Ma rischia di perdere #Messi. #calciomercato Il Calciomarke… - LeoSantidad : RT @carlolaudisa: Il @PSG_inside prova il sorpasso sul @realmadrid per #Mbappe. Ma rischia di perdere #Messi. #calciomercato Il Calciomarke… - sujoy_pritam : RT @carlolaudisa: Il @PSG_inside prova il sorpasso sul @realmadrid per #Mbappe. Ma rischia di perdere #Messi. #calciomercato Il Calciomarke… - Gazzetta_it : RT @carlolaudisa: Il @PSG_inside prova il sorpasso sul @realmadrid per #Mbappe. Ma rischia di perdere #Messi. #calciomercato Il Calciomarke… -