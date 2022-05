Psg Neymar, ora il brasiliano potrebbe essere ceduto: le ultime (Di lunedì 23 maggio 2022) Con il rinnovo di Mbappé, ora a salutare il Psg potrebbe essere Neymar: il brasiliano non è più sicuro di restare In casa Psg con il rinnovo di Mbappé potrebbe essere giunto il momento dell’addio di Neymar. Il brasiliani nonostante abbia un contratto fino al 2025, potrebbe essere ceduto quest’estate. A riportare la notizia Le Parisien, quotidiano molto vicino alle vicende della squadra parigina e che indica come l’attaccante ora sia una vittima sacrificabile sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 23 maggio 2022) Con il rinnovo di Mbappé, ora a salutare il Psg: ilnon è più sicuro di restare In casa Psg con il rinnovo di Mbappégiunto il momento dell’addio di. Il brasiliani nonostante abbia un contratto fino al 2025,quest’estate. A riportare la notizia Le Parisien, quotidiano molto vicino alle vicende della squadra parigina e che indica come l’attaccante ora sia una vittima sacrificabile sul mercato. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Advertising

GiriNeymar_ : RT @CalcioNews24: Ora #Neymar potrebbe lasciare il #Psg ?? - CalcioNews24 : Ora #Neymar potrebbe lasciare il #Psg ?? - PdiCalcio : RT @PdiCalcio: CURIOSITÀ: Neymar è il terzo giocatore nella storia del calcio moderno ad aver segnato almeno 100 gol in 3 squadre diverse d… - Thy_76 : @spizzico78 Andando al real non è che avrebbe preso diecimila lire. Trovo la sua scelta interessante e a me piace.… - mdridi_22 : @Dima_PSG @hamda_ramos @KMbappe @Ligue1UberEats @PSG_inside Better in psg .. with neymar messi veratti 0 UCL -