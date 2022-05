Advertising

mxreport_it : @dreamsracing report da Faenza, ottima prova per @ismaele_guarise decimo nella classe MX1, nonostante una caduta al… - ValeryMell1 : RT @INGFiore2: @IldePanero Sappiamo governarci da soli! Ancora rido... per la prova di professionalità che egli diede quando fece il Minist… - INGFiore2 : @IldePanero Sappiamo governarci da soli! Ancora rido... per la prova di professionalità che egli diede quando fece… - CrazyWheels1 : Honda X-ADV 750 prova su strada test pregi difetti prestazioni velocità massima tutto quello che devi sapere - CrazyWheels1 : Benelli TRK 502X prova su strada test pregi difetti prestazioni velocità massima tutto quello che devi sapere -

ilGiornale.it

Il segmento delle enduro medie ha una nuova protagonista: è l' Aprilia Tuareg 660 , diretta concorrente sul mercato della Yamaha Ténéré 700 , una dellepiù apprezzate dalla clientela italiana nel recente passato. Alla facilità di guida della giapponese, con un tocco morbido all'apertura del gas e un motore fluido che non mette mai in difficoltà, ...La T.50 è stata messa allain diversi test, tra cui la guida su una strada lastricata con ...passaggio a livell o e persino il lancio della supercar su una rampa che sembra più adatta ad una... Prova la moto ricevuta in regalo e muore davanti al padre Luca Bergamaschi era finalmente riuscito ad avere il regalo che tanto desiderava per il suo diciottesimo compleanno: una moto Beta 300. Un momento di felicità si è però subito trasformato in una ...Incidente in moto ad Ancona, Luca Bergamaschi morto a 18 anni. Stava provando il regalo per il diciottesimo compleanno ...